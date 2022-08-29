Стефанишина назвала "реалистичные" сроки начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе

Стефанишина считает, что Украина может стать полноправным членом Евросоюза в течение трех лет Фото: depositphotos.com

"Совершенно реалистично выглядит 2023 год. ЕС начал с нами работать не 23 июня. Мы подготовили почти 6 тыс. ответов на вопросник и мы это делали вместе с ЕС. Потому что все реформы, которые мы делали, мы делали совместно во исполнение Соглашения об ассоциации", – сказала Стефанишина.

Она отметила, что для реализации ряда процедур не потребуется много времени.

"Понимание Украины очень велико. Поэтому определенные процедуры – такие, как скрининг, оценка рынков, законодательство – это не то, что потребует лет, а это уже работа, которую нужно оформить. Поэтому абсолютно реалистично перейти к переговорам после всех оценок уже в 2023 году", – подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, большая ясность по поводу начала переговоров появится к концу года, когда состоится встреча президентов ЕС и Украины.

Стефанишина считает, что Украина может стать полноправным членом Евросоюза в течение трех лет.