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Стефанишина назвала "реалистичные" сроки начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе

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Стефанишина считает, что Украина может стать полноправным членом Евросоюза в течение трех лет
Стефанишина считает, что Украина может стать полноправным членом Евросоюза в течение трех лет
Фото: depositphotos.com

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в следующем году. Об этом в опубликованном 29 августа интервью "Европейской правде" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Совершенно реалистично выглядит 2023 год. ЕС начал с нами работать не 23 июня. Мы подготовили почти 6 тыс. ответов на вопросник и мы это делали вместе с ЕС. Потому что все реформы, которые мы делали, мы делали совместно во исполнение Соглашения об ассоциации", – сказала Стефанишина.

Она отметила, что для реализации ряда процедур не потребуется много времени.

"Понимание Украины очень велико. Поэтому определенные процедуры – такие, как скрининг, оценка рынков, законодательство – это не то, что потребует лет, а это уже работа, которую нужно оформить. Поэтому абсолютно реалистично перейти к переговорам после всех оценок уже в 2023 году", – подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, большая ясность по поводу начала переговоров появится к концу года, когда состоится встреча президентов ЕС и Украины.

Стефанишина считает, что Украина может стать полноправным членом Евросоюза в течение трех лет.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила Стефанишина.

Теги: Украина, реформы, Европейский союз, Европа, Евросоюз, членство, Ольга Стефанишина
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