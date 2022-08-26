Верховная Рада работает над тем, чтобы Украина до конца года начала переговоры о членстве в ЕС – Стефанчук

Стефанчук подчеркнул, что флаг ЕС в стенах Верховной Рады – "это не только честь для Украины, но и обязанность выполнить все требования, чтобы до конца года начать переговоры о членстве Украины в ЕС".

По его словам, парламент уже начал активную работу над своей частью задач в евроинтеграционном направлении.

"На финальной стадии создание в каждом комитете Верховной Рады Украины подкомитетов, которые будут заниматься исключительно вопросами евроинтеграции. Порядок оформления всех евроинтеграционных актов изменен. Такие документы содержат таблицу соответствия директивам ЕС. Назначены члены Высшего совета правосудия по квоте парламента. Это было среди требований", – отметил Стефанчук, добавив, что в ближайшее время в Верховную Раду будет внесен законопроект о реформе Конституционного Суда по введению конкурсного отбора судей КСУ.

Также он подчеркнул, что в ближайших планах работы парламента – рассмотрение законопроекта, касающегося разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), проекта закона "О медиа" и законопроекта о национальных сообществах.

Помимо этого, Стефанчук сообщил, что происходит постепенное реформирование института законодательства при парламенте.

"Мы создали классическую исследовательскую службу, которая будет заниматься аналитикой законодательных актов на предмет их соответствия европейскому законодательству. Для нас очень важно обеспечить интеллектуальную способность парламента создавать качественные законы. И мы уже имеем договоренности со многими спикерами парламентов ЕС о сотрудничестве между их кометами и нашими исследовательскими службами", – резюмировал спикер Верховной Рады.