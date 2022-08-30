Зеленский: Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня Верховная Рада поработала достаточно результативно и, в частности, поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих нас к Европейскому союзу. Как бы ни было сложно – и даже в условиях такой войны – мы шаг за шагом движемся к полноправному членству в ЕС", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что уже подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита, которые "являются фактической реализацией таможенного безвиза".

"Мы сделали это в рекордный срок и совершенно слаженно – все ветви власти. И я хочу поблагодарить всех наших дипломатов, чиновников, депутатов, которые обеспечили этот результат. Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия", – резюмировал президент.

Рада на последнем пленарном заседании лета проголосовала два законопроекта Зеленского №0165 и №0166, сообщается в карточках к документам, опубликованным на сайте парламента.

Законопроект о присоединении Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами поддержало 279 нардепов, документ о присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита – 275 народных депутатов.

"Рада сделала последний шаг для таможенного безвиза с ЕС и одобрила две ратификации", – написал в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Зеленский во время выступления на заседании Верховной Рады 1 июня заявлял, что Украина уже приняла "транспортный безвиз" и "авиационный безвиз", впереди – ратификация "таможенного", "цифрового" и "промышленного безвиза", а также присоединение к программе "Цифровая Европа".