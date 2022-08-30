Зеленский: Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Сегодня Верховная Рада поработала достаточно результативно и, в частности, поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих нас к Европейскому союзу. Как бы ни было сложно – и даже в условиях такой войны – мы шаг за шагом движемся к полноправному членству в ЕС", – сказал президент.
Зеленский сообщил, что уже подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита, которые "являются фактической реализацией таможенного безвиза".
"Мы сделали это в рекордный срок и совершенно слаженно – все ветви власти. И я хочу поблагодарить всех наших дипломатов, чиновников, депутатов, которые обеспечили этот результат. Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия", – резюмировал президент.
Рада на последнем пленарном заседании лета проголосовала два законопроекта Зеленского №0165 и №0166, сообщается в карточках к документам, опубликованным на сайте парламента.
Законопроект о присоединении Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами поддержало 279 нардепов, документ о присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита – 275 народных депутатов.
"Рада сделала последний шаг для таможенного безвиза с ЕС и одобрила две ратификации", – написал в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Зеленский во время выступления на заседании Верховной Рады 1 июня заявлял, что Украина уже приняла "транспортный безвиз" и "авиационный безвиз", впереди – ратификация "таможенного", "цифрового" и "промышленного безвиза", а также присоединение к программе "Цифровая Европа".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.