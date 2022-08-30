ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина движется к полноправному членству в ЕС, отметил Зеленский
Украина движется к полноправному членству в ЕС, отметил Зеленский
Фото: depositphotos.com

Украина шаг за шагом движется к полноправному членству в Европейском союзе.

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня Верховная Рада поработала достаточно результативно и, в частности, поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих нас к Европейскому союзу. Как бы ни было сложно – и даже в условиях такой войны – мы шаг за шагом движемся к полноправному членству в ЕС", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что уже подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита, которые "являются фактической реализацией таможенного безвиза".

"Мы сделали это в рекордный срок и совершенно слаженно – все ветви власти. И я хочу поблагодарить всех наших дипломатов, чиновников, депутатов, которые обеспечили этот результат. Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/400810965324284/

Рада на последнем пленарном заседании лета проголосовала два законопроекта Зеленского №0165 и №0166, сообщается в карточках к документам, опубликованным на сайте парламента.

Законопроект о присоединении Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами поддержало 279 нардепов, документ о присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита – 275 народных депутатов.

"Рада сделала последний шаг для таможенного безвиза с ЕС и одобрила две ратификации", – написал в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Зеленский во время выступления на заседании Верховной Рады 1 июня заявлял, что Украина уже приняла "транспортный безвиз" и "авиационный безвиз", впереди – ратификация "таможенного", "цифрового" и "промышленного безвиза", а также присоединение к программе "Цифровая Европа".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Теги: Верховная Рада, Украина, переговоры, транзит, Европейский союз, Владимир Зеленский, законопроект, торговля, ратификация, президент, конвенция, Евросоюз, вступ, заседание, членство, Ярослав Железняк, обращение, нардеп, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
Жена Анатолия Анатолича похвасталась отдыхом в доме, расположенном на верхушке дерева в Альпах. Фото
Жена Анатолия Анатолича похвасталась отдыхом в доме, расположенном на верхушке дерева в Альпах. Фото
"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду
"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду
"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли
"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли
  Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев
  Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев
64-летняя Стоун снялась в желтом и синем платьях для Vogue
64-летняя Стоун снялась в желтом и синем платьях для Vogue
"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт
"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт
The Hardkiss собрала во время заграничных гастролей в поддержку Украины около 600 тыс. грн
The Hardkiss собрала во время заграничных гастролей в поддержку Украины около 600 тыс. грн
"Сильные соперники, упреки. Эти мысли чуть не свели с ума". Джамала поделилась эмоциями после первого эфира "Танцев со звездами" в Польше
"Сильные соперники, упреки. Эти мысли чуть не свели с ума". Джамала поделилась эмоциями после первого эфира "Танцев со звездами" в Польше
  "Все слова и движения продуманы. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию". ТНМК презентовала успокаивающий трек для детей. Видео
  "Все слова и движения продуманы. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию". ТНМК презентовала успокаивающий трек для детей. Видео
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
"Сочетание всего прекрасного". Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Сочетание всего прекрасного". Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (181090)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (104460)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (67327)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (62126)
5
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (55656)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (46040)
7
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (33190)
8
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (31459)
 
 
 
 