Украина получит "таможенный безвиз" в этом году, а к 2024-му – будет готова к членству в ЕС – Шмыгаль

По словам Шмыгаля, “таможенный безвиз” позволяет ускорить перемещение товаров внутри ЕС, уменьшить бюрократию на таможне, сократить возможности для злоупотреблений. Также он позволяет обмениваться данными с соседними таможнями в режиме реального времени.
“Таможенный безвиз” - одно из ключевых направлений построения в Украине удобной и прозрачной таможни”, - отметил Шмыгаль.
По его словам, Украина станет 36-м государством, присоединившимся к Конвенции о европейском транзите.
Шмыгаль сообщил, что сейчас Украина готовится к "таможенному безвизу": в стране реализуют проект электронной очереди на границе и работают над созданием общих пунктов пропуска с европейскими соседями. На всех пропускных пунктах создают современные сервисные зоны.
Также премьер-министр отметил, что центральная роль в трансформации таможни отводится ее диджитализации, в том числе удобному растаможиванию авто с помощью приложения “Дія”.
По словам Шмыгаля, "таможенный безвиз" станет для Украины уже четвертым в 2022 году. В марте вступил в силу "энергетический безвиз", а летом заработали "транспортный" и "экономический".
“То, на что отводились годы, мы делаем за месяцы. Поэтому мы уверены, что Украина будет готова к членству в ЕС уже в 2024 году”, - подчеркнул Шмыгаль.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата Украине, но выдвинула ряд условий, которые она должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Верховной Рады 1 июня заявил, что Украина уже приняла "транспортный безвиз" и "авиационный безвиз", впереди – ратификация "таможенного", "цифрового" и "промышленного безвиза", а также присоединение к программе "Цифровая Европа".
15 августа Верховная Рада Украины приняла закон № 7420, который предусматривает присоединение к системе совместного транзита со странами Европейского союза