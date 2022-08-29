Зеленский: Россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на €10 млн каждый день

Зеленский: Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе, и не имеет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ Фото: president.gov.ua

Текст выступления Зеленского приводит сайт Офиса президента.

Россия использует экономическое давление, "давит ценовым кризисом и бедностью", чтобы ослабить Европу в момент, когда Украине нужна поддержка европейских союзников в войне с РФ, подчеркнул Зеленский.

"Российское государство, его должностные лица и компании, такие, как "Газпром", работают на создание кризисов и на то, чтобы кризисы перешли в катастрофы. Прямо сейчас Россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на €10 млн каждый день. Сжигается газ, который должен поступать немецким и другим европейским потребителям. Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе, и не имеет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ. Так же, как они сжигают наших людей. €10 млн в огонь каждый день на границе России – это сотни миллионов евро дополнительных расходов из карманов европейского среднего класса, обычных рабочих, пенсионеров за энергию. И также каждый день – из-за завышенных цен на рынке, из-за дефицита, из-за того, что Россия пытается помешать заполнению европейских газовых хранилищ перед зимой", – сказал он.

Зеленский отметил, что нормальный рыночный игрок поставил бы свободный объем газа на рынок.

"Государство-террорист делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, что влечет рост других цен. И это все часть российской гибридной агрессии против всех людей, против всех нас, против всех вас, против всей объединенной Европы", – добавил президент Украины.