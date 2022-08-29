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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на €10 млн каждый день

Зеленский: Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе, и не имеет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ
Зеленский: Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе, и не имеет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции "Шельф северных морей", обратил внимание на то, что Россия сжигает газ, который предназначен для транспортировки в Европу.

Текст выступления Зеленского приводит сайт Офиса президента. 

Россия использует экономическое давление, "давит ценовым кризисом и бедностью", чтобы ослабить Европу в момент, когда Украине нужна поддержка европейских союзников в войне с РФ, подчеркнул Зеленский. 

"Российское государство, его должностные лица и компании, такие, как "Газпром", работают на создание кризисов и на то, чтобы кризисы перешли в катастрофы. Прямо сейчас Россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на €10 млн каждый день. Сжигается газ, который должен поступать немецким и другим европейским потребителям. Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе, и не имеет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ. Так же, как они сжигают наших людей. €10 млн в огонь каждый день на границе России – это сотни миллионов евро дополнительных расходов из карманов европейского среднего класса, обычных рабочих, пенсионеров за энергию. И также каждый день – из-за завышенных цен на рынке, из-за дефицита, из-за того, что Россия пытается помешать заполнению европейских газовых хранилищ перед зимой", – сказал он. 

Зеленский отметил, что нормальный рыночный игрок поставил бы свободный объем газа на рынок.

"Государство-террорист делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, что влечет рост других цен. И это все часть российской гибридной агрессии против всех людей, против всех нас, против всех вас, против всей объединенной Европы", – добавил президент Украины. 

Контекст:

О том, что "Газпром" сжигает газ, который предназначен для поставки в Европу, стало известно в начале августа. Финский вещатель Yle сообщал, что это происходит на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток". 

5 августа Совет Европейского союза утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, газ, граница, газопровод, Владимир Зеленский, российский газ
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