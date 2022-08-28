Глава МИД Германии выступила против запуска "Северного потока – 2"

Отвечая на вопрос нужно ли возобновлять работу "Северного потока – 2", Бербок отметила, что российские газопроводы сейчас – это не просто трубопроводы, а оружие в гибридной войне.

"Если [президент РФ Владимир] Путин не доставляет [газа] через "Северный поток – 1", почему он должен доставлять через "Северный поток – 2"? По "Северному потоку – 1" поступает недостаточно газа не потому, что трубопровод сломан, а потому что Путин этого не хочет", – заявила Бербок.

Министр назвала дешевый российский газ "самообманом", которому в Германии "должны положить конец".

"Возможно, мы заплатили не большими деньгами, а нашей безопасностью и независимостью. А украинцы заплатили за это тысячами жизней", – сказала она.