Глава МИД Германии выступила против запуска "Северного потока – 2"

Отвечая на вопрос нужно ли возобновлять работу "Северного потока – 2", Бербок отметила, что российские газопроводы сейчас – это не просто трубопроводы, а оружие в гибридной войне.
"Если [президент РФ Владимир] Путин не доставляет [газа] через "Северный поток – 1", почему он должен доставлять через "Северный поток – 2"? По "Северному потоку – 1" поступает недостаточно газа не потому, что трубопровод сломан, а потому что Путин этого не хочет", – заявила Бербок.
Министр назвала дешевый российский газ "самообманом", которому в Германии "должны положить конец".
"Возможно, мы заплатили не большими деньгами, а нашей безопасностью и независимостью. А украинцы заплатили за это тысячами жизней", – сказала она.
Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.
22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, "Северный поток – 2" сейчас мертв: "Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет.
С начала вторжения России в Украину РФ сократила поставки газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода. В связи с этим Европейская комиссия, ожидая сложную зиму, представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах ЕС на 15% к следующей весне.
19 августа вице-спикер немецкого парламента от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, Вольфганг Кубики заявил в интервью RND, что можно было бы на время запустить "Северный поток – 2", чтобы пополнить запасы газа. В немецком политикуме это предложение раскритиковали.