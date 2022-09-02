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"Газпром" объявил об остановке поставок газа в Европу через "Северный поток". Срок – "до устранения замечаний" к работе оборудования

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Россия не назвала конкретных сроков остановки поставок газа по "Северному потоку"
Россия не назвала конкретных сроков остановки поставок газа по "Северному потоку"
Фото: ЕРА

Российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую брали для проведения технических работ, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу.

Соответствующее заявление опубликовали 2 сентября в Telegram-канале "Газпрома". 

Приостановку поставок газа с 31 августа до 2 сентября объясняли остановкой на трое суток единственного рабочего газоперекачивающего агрегата Trent 60, который установлен на компрессорной станции "Портовая" (возле границы с Финляндией). В "Газпроме" заявляли, что агрегат останавливают для проведения регламентных работ.

Во время этих работ, которые выполнялись якобы с участием представителей компании Siemens, была обнаружена "утечка масла с примесью герметизирующего состава", говорится в сегодняшнем релизе.  

Ростехназдор заявил, что с такими повреждениями турбина работать не может и эксплуатацию агрегата нужно приостановить. Согласно сообщению "Газпрома", такие же поломки ранее обнаружили еще на трех агрегатах. 

"В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия. Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", – заявили в "Газпроме". 

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд кубометров газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки и тут же предложил запустить для перекачки газа в Европу несертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Предложение Путина не было поддержано ЕС. 

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций. 

Несмотря на это Европейский союз до начала осени заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, газопровод, Северный поток, ремонт, Европа, турбины, российский газ, ЕС
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