"Газпром" объявил об остановке поставок газа в Европу через "Северный поток". Срок – "до устранения замечаний" к работе оборудования

Соответствующее заявление опубликовали 2 сентября в Telegram-канале "Газпрома".

Приостановку поставок газа с 31 августа до 2 сентября объясняли остановкой на трое суток единственного рабочего газоперекачивающего агрегата Trent 60, который установлен на компрессорной станции "Портовая" (возле границы с Финляндией). В "Газпроме" заявляли, что агрегат останавливают для проведения регламентных работ.

Во время этих работ, которые выполнялись якобы с участием представителей компании Siemens, была обнаружена "утечка масла с примесью герметизирующего состава", говорится в сегодняшнем релизе.

Ростехназдор заявил, что с такими повреждениями турбина работать не может и эксплуатацию агрегата нужно приостановить. Согласно сообщению "Газпрома", такие же поломки ранее обнаружили еще на трех агрегатах.

"В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия. Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", – заявили в "Газпроме".