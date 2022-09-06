Проблемы с поставками газа в Европу возникли из-за санкций – Песков

По словам Пескова, проблемы с поставками газа по "Северному потоку" сохранятся до тех пор, пока не будут сняты санкции, "препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода". Других причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует, отметил пресс-секретарь Путина.
Он подчеркнул, что из-за санкций вся работа трубопровода "держится на одном агрегате, который нуждается в серьезном обслуживании". Если санкции будут сняты или смягчены, поставки возобновятся, заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветками в октябре 2012 года.
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.
2 сентября Российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ, а также падать курс евро.
В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.