Проблемы с поставками газа в Европу возникли из-за санкций – Песков

По словам Пескова, проблемы с поставками газа по "Северному потоку" сохранятся до тех пор, пока не будут сняты санкции, "препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода". Других причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует, отметил пресс-секретарь Путина.

Он подчеркнул, что из-за санкций вся работа трубопровода "держится на одном агрегате, который нуждается в серьезном обслуживании". Если санкции будут сняты или смягчены, поставки возобновятся, заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста.