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В Германии отреагировали на остановку Россией "Северного потока"

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"Газпром" остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" якобы из-за поломки оборудования
"Газпром" остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" якобы из-за поломки оборудования
Фото: ЕРА

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в Twitter заявил 2 сентября, что остановка Россией поставок газа в Европу по "Северному потоку" демонстрирует, насколько важно строительство терминалов сжиженного газа и требования к экономии топлива.

"Учитывая решение России пока не снабжать газ через "Северный поток", еще более важными становятся СПГ-терминалы, надлежащий уровень заполнения хранилищ и требования существенной экономии. Хорошо, что Германия сейчас лучше готова [к этому], но теперь все зависит от каждого из нас", – написал он.

Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а потом после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал.

В Еврокомиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки, и тут же предложил запустить для перекачки газа в Европу не сертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Предложение Путина не было поддержано ЕС.

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.

Несмотря на это, Европейский союз до начала осени заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Германия, Еврокомиссия, Северный поток, Европейский союз
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