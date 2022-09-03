В Германии отреагировали на остановку Россией "Северного потока"

"Учитывая решение России пока не снабжать газ через "Северный поток", еще более важными становятся СПГ-терминалы, надлежащий уровень заполнения хранилищ и требования существенной экономии. Хорошо, что Германия сейчас лучше готова [к этому], но теперь все зависит от каждого из нас", – написал он.

Angesichts der * Entscheidung, vorerst kein #Gas über #NordStream1 fließen zu lassen, gewinnen die #LNG Terminals, die relevanten Speicherstände & signifikante Einsparnotwendigkeiten an Bedeutung. Gut, dass * inzwischen besser vorbereitet ist, jetzt kommt es aber auf jede/n an. — Klaus Müller (@Klaus_Mueller) September 2, 2022

Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а потом после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал.

В Еврокомиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.