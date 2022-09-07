"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах

На снимке Рианна сидит в черных трусах и без бюстгальтера. Она позировала в профиль к объективу, прикрыв грудь согнутыми ногами.
Пост сопроводили цитатой из песни Under The Influence экс-бройфренда Рианны Криса Брауна – Your body lightweight, speaks to me. Это переводится как "Твое легкое тело говорит со мной".
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"Настоящая африканская женщина", – прокомментировал подписчик bensalahofficiel.
3 февраля 2022 года Рианна подтвердила, что ждет ребенка. 13 мая она впервые стала матерью.
В 2009 году певица обнародовала факт домашнего насилия со стороны своего бойфренда, певца Криса Брауна. Она подала на своего избранника в суд, который приговорил Брауна к шести месяцам исправительных работ за избиение певицы. Также Браун был условно осужден на пять лет.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.