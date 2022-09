"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах

На снимке Рианна сидит в черных трусах и без бюстгальтера. Она позировала в профиль к объективу, прикрыв грудь согнутыми ногами.

Пост сопроводили цитатой из песни Under The Influence экс-бройфренда Рианны Криса Брауна – Your body lightweight, speaks to me. Это переводится как "Твое легкое тело говорит со мной".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * * (@rihannaofficilal)

"Настоящая африканская женщина", – прокомментировал подписчик bensalahofficiel.