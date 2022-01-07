"Хорошие сиськи!", "Фантастическая женщина", Рианна оголила пышную грудь

"Светящаяся звезда", – написали в посте.

На снимке певица позировала вполоборота к объективу, засветив оголенную грудь.

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"Ты фантастическая", – отметил подписчик berardonepa.

"Хорошие сиськи!" – заявил m_ronaldo1234.

"Фантастическая женщина", – написал fowlerjames899.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.