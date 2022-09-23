Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео

Ролик также опубликован в Telegram-канале Show must go on.
"Приехали к маме", – подписал видео Dantes.
Во время cъемки они с Кацуриной сидели за столом на кухне, а мать артиста находилась рядом, избегая появляться в кадре.
Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Официально развод артисты пока не оформляли.
Новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, а его жена Дарья состоит в отношениях с Dantes.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Весной 2022 года они сообщили, что расстались.