Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео

У новой избранницы Dantes Кацуриной есть двое детей от предыдущих отношений Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Ролик также опубликован в Telegram-канале Show must go on.

"Приехали к маме", – подписал видео Dantes.

Во время cъемки они с Кацуриной сидели за столом на кухне, а мать артиста находилась рядом, избегая появляться в кадре.