"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом

"Кацурин влез в мою ежедневную рубрику", – подписала снимок артистка.

Бойфренд певицы позирует в кадре, целуя ее в щеку.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с мужем, украинским певцом Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Он и ее муж были друзьями. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

У Кацурина есть двое детей от предыдущих отношений с украинским ресторатором и основательницей модного бренда Дарьей Кацуриной: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Михаил и Дарья Кацурины поженились в 2015 году. Весной 2022 года они сообщили, что расстались.

В настоящее время Кацурина состоит в отношениях с мужем Дорофеевой.