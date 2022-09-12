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12 сентября, 2022
 
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"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом

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Дорофеева и Кацурин перестали скрывать свой роман летом 2022 года
Дорофеева и Кацурин перестали скрывать свой роман летом 2022 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 11 сентября опубликовала в Instagram Stories селфи, на котором запечатлена со своим новым возлюбленным, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

"Кацурин влез в мою ежедневную рубрику", – подписала снимок артистка.

Бойфренд певицы позирует в кадре, целуя ее в щеку.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с мужем, украинским певцом Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Он и ее муж были друзьями. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

У Кацурина есть двое детей от предыдущих отношений с украинским ресторатором и основательницей модного бренда Дарьей Кацуриной: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Михаил и Дарья Кацурины поженились в 2015 году. Весной 2022 года они сообщили, что расстались.

В настоящее время Кацурина состоит в отношениях с мужем Дорофеевой.

Теги: селфи, Надя Дорофеева, ресторатор, Михаил Кацурин
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