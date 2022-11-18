"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой

Дарья Кацурина – вторая жена Михаила Кацурина. После расставания Кацурин состоит в отношениях с Дорофеевой, а Кацурина – с мужем певицы Фото: misha_katsurin / Instagram

По словам Кацурина, чтобы спасти отношения с женой, он испробовал множество способов, включая "психологов, специальную литературу и игрушки", но это не сработало.

"Оставаться в отношениях ради детей не ок, – написал Кацурин. – Дети намного больше страдают от грустных родителей и конфликтов, чем от развода родителей, которые смогли построить с кем-то свое счастье".

Ресторатор подчеркнул, что не отождествляет уход от женщины с отказом заниматься воспитанием их детей.

"Родители, которые живут в несчастных браках, никогда не научат своих детей радоваться жизни. Несчастные родители – это в любом случае провал", – резюмировал Кацурин.

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