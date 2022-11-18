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18 ноября, 2022
 
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"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой

Дарья Кацурина вторая жена Михаила Кацурина. После расставания Кацурин состоит в отношениях с Дорофеевой, а Кацурина с мужем певицы
Дарья Кацурина – вторая жена Михаила Кацурина. После расставания Кацурин состоит в отношениях с Дорофеевой, а Кацурина – с мужем певицы
Фото: misha_katsurin / Instagram

Новый бойфренд украинской певицы Нади Дорофеевой, украинский ресторатор Михаил Кацурин заявил, что столкнулся с осуждением и критикой после того, как девять месяцев назад расстался со своей женой и матерью его двух детей, украинским дизайнером Дарьей Кацуриной. Об этом он написал 18 ноября в Instagram, разместив архивное фото, на котором запечатлен со своими двумя детьми от предыдущего брака.

По словам Кацурина, чтобы спасти отношения с женой, он испробовал множество способов, включая "психологов, специальную литературу и игрушки", но это не сработало. 

"Оставаться в отношениях ради детей не ок, – написал Кацурин. – Дети намного больше страдают от грустных родителей и конфликтов, чем от развода родителей, которые смогли построить с кем-то свое счастье". 

Ресторатор подчеркнул, что не отождествляет уход от женщины с отказом заниматься воспитанием их детей.

"Родители, которые живут в несчастных браках, никогда не научат своих детей радоваться жизни.  Несчастные родители – это в любом случае провал", – резюмировал Кацурин. 

Контекст:

Дарья Кацурина – вторая жена Михаила Кацурина. 

У них есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). В конце марта 2022 года стало известно, что Кацурин состоит в отношениях с Дорофеевой. 

Ранее Дорофеева объявила, что рассталась со своим мужем Dantes. На следующий день такое же заявление сделали и Кацурины.

Дорофеева и Dantes не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером и ресторатором Дарьей Кацуриной.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения. О том, что Дорофеева состоит в отношениях с Кацуриным, артист узнал от его экс-жены.

Теги: Надя Дорофеева, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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