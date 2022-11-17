"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке Фото: jlo / Instagram

На тот момент актрисе было 33 года. На нескольких фото звезда позирует в черном мини-платье без белья. На других снимках Лопес запечатлена в трусах и топе, а также в спортивном купальнике и мини-комбинезоне.

"Прошло 20 лет, а все так же красива", – оценили снимки поклонники.

"Какая хорошенькая", – восхитились фолловеры.

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