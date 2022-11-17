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17 ноября, 2022
 
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"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад

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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 17 ноября разместила в Instagram серию архивных фото, которые были сделаны 20 лет назад для американского журнала Vibe.

На тот момент актрисе было 33 года. На нескольких фото звезда позирует в черном мини-платье без белья. На других снимках Лопес запечатлена в трусах и топе, а также в спортивном купальнике и мини-комбинезоне. 

"Прошло 20 лет, а все так же красива", – оценили снимки поклонники.

"Какая хорошенькая", – восхитились фолловеры.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, певица
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