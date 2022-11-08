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08 ноября, 2022
 
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Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц

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Лопес во время съемки сменила несколько образов
Лопес во время съемки сменила несколько образов
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес стала героиней нового номера американского журнала Vogue. Снимки знаменитости для обложки издания сделала американский фотограф Энни Лейбовиц, они опубликованы 8 ноября в Instagram издания.

Во время съемки Лопес сменила несколько образов. 

"В декабрьском выпуске Лопес рассказывает о супружеской жизни, воспитании детей, политике, почему "миссис Аффлек" чувствовала себя романтичной и как она записывает новый личный альбом, первый за почти 10 лет", – говорится в анонсе.

Редакция также опубликовала фото, на которых запечатлены самые яркие моменты фотосессии.

Несколькими фото актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, Энни Лейбовиц
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