Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц

Лопес во время съемки сменила несколько образов Фото: jlo / Instagram

Во время съемки Лопес сменила несколько образов.

"В декабрьском выпуске Лопес рассказывает о супружеской жизни, воспитании детей, политике, почему "миссис Аффлек" чувствовала себя романтичной и как она записывает новый личный альбом, первый за почти 10 лет", – говорится в анонсе.

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Редакция также опубликовала фото, на которых запечатлены самые яркие моменты фотосессии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue (@voguemagazine)

Несколькими фото актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)