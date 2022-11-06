"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды

Наталья Егорова позирует в кадре, прикрывая себя ажурным пледом.

Фото она подписала куплетом из песни Smile американского певца Нэта Кинга Коула.

"Улыбайся, даже если сердце болит.

Улыбайся, даже если все рушится.

Когда на небе тучи, ты переживешь.

Если ты улыбаешься сквозь страх и печаль,

Улыбнись и, может быть, завтра

Ты увидишь, как солнце сияет для тебя", – написала Егорова на английском.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве.

С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.