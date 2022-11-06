Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия

По словам Арестовича, угроза ядерного удара минимизировалась после того, как РФ начала мобилизацию и нанесла массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.
В этом контексте Арестович упомянул оргию на Щекавице, которую с сентября в шутку обсуждают украинцы в соцсетях.
"Те, кто хотел на оргию, например я, не переживайте, мы сделаем оргию на Щекавице по другому какому-нибудь поводу, не обязательно по поводу ядерного оружия. Оргии на Щекавице быть", – заявил он.
По словам Арестовича, мероприятие будет включать в себя лекцию по философии, пение повстанческих песен, конкурсы вышиванок и детского рисунка, а также "сбор на очередные беспилотники".
"В конце все радостно обнимутся, поцелуются и пойдут с факельным шествием куда-нибудь. Чего там не будет – так это оргии", – подытожил он.
Об оргии на горе Щекавица в сети заговорили 21 сентября после того, как президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие.
Украинцы в ответ предложили всем желающим в случае угрозы собраться на горе для участия в оргии. Эта тема стала одной их самых обсуждаемых в сети. Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, в частности, рассказал, какие блюда лучше всего приготовить для мероприятия, а украинский артист Андрей Данилко показал, в каком виде украинская певица Верка Сердючка, в образе которой он выступает, явится на мероприятие.