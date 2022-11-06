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06 ноября, 2022
 
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Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия

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Арестович: Оргии на Щекавице быть
Арестович: Оргии на Щекавице быть
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович считает, что оргия на горе Щекавица в Киеве состоится, но не из-за угрозы ядерного удара со стороны РФ, а по какому-то другому поводу. Такое мнение он высказал в разговоре с российским юристом и блогером Марком Фейгиным в программе "Фейгин LIVE" на YouTube 5 ноября.

По словам Арестовича, угроза ядерного удара минимизировалась после того, как РФ начала мобилизацию и нанесла массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.

В этом контексте Арестович упомянул оргию на Щекавице, которую с сентября в шутку обсуждают украинцы в соцсетях.

"Те, кто хотел на оргию, например я, не переживайте, мы сделаем оргию на Щекавице по другому какому-нибудь поводу, не обязательно по поводу ядерного оружия. Оргии на Щекавице быть", – заявил он.

По словам Арестовича, мероприятие будет включать в себя лекцию по философии, пение повстанческих песен, конкурсы вышиванок и детского рисунка, а также "сбор на очередные беспилотники".

"В конце все радостно обнимутся, поцелуются и пойдут с факельным шествием куда-нибудь. Чего там не будет  так это оргии", – подытожил он.

Контекст:

Об оргии на горе Щекавица в сети заговорили 21 сентября после того, как президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие.

Украинцы в ответ предложили всем желающим в случае угрозы собраться на горе для участия в оргии. Эта тема стала одной их самых обсуждаемых в сети. Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, в частности, рассказал, какие блюда лучше всего приготовить для мероприятия, а украинский артист Андрей Данилко показал, в каком виде украинская певица Верка Сердючка, в образе которой он выступает, явится на мероприятие.

Теги: Алексей Арестович, война России против Украины, ядерная бомба, Щекавица
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