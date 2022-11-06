Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия

По словам Арестовича, угроза ядерного удара минимизировалась после того, как РФ начала мобилизацию и нанесла массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.

В этом контексте Арестович упомянул оргию на Щекавице, которую с сентября в шутку обсуждают украинцы в соцсетях.

"Те, кто хотел на оргию, например я, не переживайте, мы сделаем оргию на Щекавице по другому какому-нибудь поводу, не обязательно по поводу ядерного оружия. Оргии на Щекавице быть", – заявил он.

По словам Арестовича, мероприятие будет включать в себя лекцию по философии, пение повстанческих песен, конкурсы вышиванок и детского рисунка, а также "сбор на очередные беспилотники".

"В конце все радостно обнимутся, поцелуются и пойдут с факельным шествием куда-нибудь. Чего там не будет – так это оргии", – подытожил он.