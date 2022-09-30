"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице

Образ матери Сердючки дополнил белый узнаваемый платок, в котором она выступает на сцене, а голову певицы украшала знаменитая серебристая звезда.
В публикации отмечена локация – гора Щекавица в Киеве, где якобы запланировала самая многочисленная оргия, которая состоится в случае ядерной угрозы со стороны страны-агрессора РФ.
"Мы почти на месте", – говорится в подписи.
"А почему у вас ноги красивее, чем у меня?" – отреагировали в сети.
"Где мама купила такие стринги?" – поинтересовались поклонники.
"Какие хорошенькие", – восхитились в сети.
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Об оргии на горе Щекавица в сети заговорили 21 сентября после того, как президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие.
Украинцы в ответ предложили всем желающим в случае угрозы собраться на горе для участия в оргии. Эта тема стала одной их самых обсуждаемых в сети. Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, в частности, рассказал, какие блюда лучше всего приготовить для мероприятия.