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30 сентября, 2022
 
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"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилко и Белоконь на сцене играют образы певицы Верки Сердючки и ее матери
Данилко и Белоконь на сцене играют образы певицы Верки Сердючки и ее матери
Фото предоставлено командой Данилко

Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает артист Андрей Данилко, вместе со своей мамой, роль которой играет актриса Инна Белоконь, снялась со спины в стрингах. Фото опубликовано 30 сентября на странице Верки Сердючки в Instagram.

Образ матери Сердючки дополнил белый узнаваемый платок, в котором она выступает на сцене, а голову певицы украшала знаменитая серебристая звезда. 

В публикации отмечена локация  гора Щекавица в Киеве, где якобы запланировала самая многочисленная оргия, которая состоится в случае ядерной угрозы со стороны страны-агрессора РФ.

"Мы почти на месте", – говорится в подписи.

"А почему у вас ноги красивее, чем у меня?" – отреагировали в сети.

"Где мама купила такие стринги?" – поинтересовались поклонники.

"Какие хорошенькие",  восхитились в сети.

Контекст:

Об оргии на горе Щекавица в сети заговорили 21 сентября после того, как президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие.

Украинцы в ответ предложили всем желающим в случае угрозы собраться на горе для участия в оргии. Эта тема стала одной их самых обсуждаемых в сети. Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, в частности, рассказал, какие блюда лучше всего приготовить для мероприятия.

Теги: ядерное оружие, Андрей Данилко, война России против Украины, Верка Сердючка, Инна Белоконь, Щекавица
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