"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице

Данилко и Белоконь на сцене играют образы певицы Верки Сердючки и ее матери Фото предоставлено командой Данилко

Образ матери Сердючки дополнил белый узнаваемый платок, в котором она выступает на сцене, а голову певицы украшала знаменитая серебристая звезда.

В публикации отмечена локация – гора Щекавица в Киеве, где якобы запланировала самая многочисленная оргия, которая состоится в случае ядерной угрозы со стороны страны-агрессора РФ.

"Мы почти на месте", – говорится в подписи.

"А почему у вас ноги красивее, чем у меня?" – отреагировали в сети.

"Где мама купила такие стринги?" – поинтересовались поклонники.

"Какие хорошенькие", – восхитились в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)