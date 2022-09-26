Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке

Артисты позируют в красной телефонной будке с телефонами в руках. Данилко не указал, в какой стране и городе они находятся, попросив угадать это своих подписчиков.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Белоконь играет роль матери его героини. Сейчас артисты находятся на гастролях за границей.