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17 сентября, 2022
 
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"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь

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Данилко и Белоконь прибыли в Латвию
Данилко и Белоконь прибыли в Латвию
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский шоумен Андрей Данилко 16 сентября опубликовал в Instagram фото, на которых запечатлен вместе с коллегой, актрисой Инной Белоконь в Латвии.

"Латвия, мы здесь", – подписал фото 48-летний артист.

Данилко позирует в кадре в черном спортивном костюме, голубых носках и черных шлепанцах. Его образ дополнили традиционные кепка и защитная черная повязка. 54-летняя Белоконь также во время съемки была в черном наряде и шлепанцах.

"Похудел, сейчас – как студент", – оценили фото поклонники.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Белоконь играет роль матери его героини. 

8 сентября Данилко признался, что за семь месяцев войны похудел на 14 кг.

Теги: Латвия, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Инна Белоконь
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