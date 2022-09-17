"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь

"Латвия, мы здесь", – подписал фото 48-летний артист.

Данилко позирует в кадре в черном спортивном костюме, голубых носках и черных шлепанцах. Его образ дополнили традиционные кепка и защитная черная повязка. 54-летняя Белоконь также во время съемки была в черном наряде и шлепанцах.

"Похудел, сейчас – как студент", – оценили фото поклонники.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Белоконь играет роль матери его героини.

8 сентября Данилко признался, что за семь месяцев войны похудел на 14 кг.