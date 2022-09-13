Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули

Знаменитости позируют в кадре, демонстрируя крупным планом дули, предназначенные российским оккупантам, временно находящимся в Херсоне.
"Вот вам, а не Херсон", – говорится в комментарии к фото.
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Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.