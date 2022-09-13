Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули

Данилко с Белоконь: Вот вам, а не Херсон Фото: v_serduchka / Instagram

Знаменитости позируют в кадре, демонстрируя крупным планом дули, предназначенные российским оккупантам, временно находящимся в Херсоне.

"Вот вам, а не Херсон", – говорится в комментарии к фото.

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