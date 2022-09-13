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13 сентября, 2022
 
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Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули

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Данилко с Белоконь: Вот вам, а не Херсон
Данилко с Белоконь: Вот вам, а не Херсон
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский шоумен Андрей Данилко 13 сентября опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен со своей коллегой, актрисой Инной Белоконь.

Знаменитости позируют в кадре, демонстрируя крупным планом дули, предназначенные российским оккупантам, временно находящимся в Херсоне.

"Вот вам, а не Херсон", – говорится в комментарии к фото.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Теги: Херсон, Андрей Данилко, война России против Украины, Верка Сердючка, Инна Белоконь
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