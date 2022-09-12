В Херсоне ночью прогремели взрывы – Братчук

Братчук говорит, что в Херсоне мог взорваться склад с боеприпасами (архивное фото) Фото: depositphotos.com

"Херсон мстит за Харьков. Что-то с ночи детонирует в районе Паровозной улицы, информируют представители движения сопротивления "Юг УДА". Не очередной ли склад с боеприпасами..." – написал Братчук.