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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне ночью прогремели взрывы – Братчук

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Братчук говорит, что в Херсоне мог взорваться склад с боеприпасами (архивное фото)
Братчук говорит, что в Херсоне мог взорваться склад с боеприпасами (архивное фото)
Фото: depositphotos.com

В Херсоне в ночь на 12 сентября прогремели взрывы. Вероятно, детонировали снаряды на складе. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Херсон мстит за Харьков. Что-то с ночи детонирует в районе Паровозной улицы, информируют представители движения сопротивления "Юг УДА". Не очередной ли склад с боеприпасами..." – написал Братчук.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, взрыв, война, боеприпасы, война России против Украины, Сергей Братчук
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