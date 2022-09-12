В Херсоне ночью прогремели взрывы – Братчук

"Херсон мстит за Харьков. Что-то с ночи детонирует в районе Паровозной улицы, информируют представители движения сопротивления "Юг УДА". Не очередной ли склад с боеприпасами..." – написал Братчук.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.