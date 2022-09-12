В результате российского обстрела жилого дома в Харькове один человек погиб, двое ранены – мэр

"Обстрел жилого дома в Новобаварском районе. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен", – написал он.
Терехов также проинформировал, что водоснабжение в Харькове ночью было восстановлено. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.