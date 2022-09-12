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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты обстреляли Харьков, попали в жилой дом – мэр

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Терехов рассказал об обстрелах Харькова
Терехов рассказал об обстрелах Харькова
Фото: Игорь Терехов / Telegram

Ночью 12 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Под обстрелом Новобаварский район. Попадание в жилой дом. О пострадавших и разрушениях на сейчас информации нет", – сообщил он.

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже проинформировали местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.

Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко проинформировал, что в СумскойДнепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.

Вследствие российского обстрела вечером погиб один человек под Харьковом. Еще одного продолжают искать.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины
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