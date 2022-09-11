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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российские террористы остаются террористами". Зеленский заявил, что из-за ударов оккупантов пропал свет в нескольких областях

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Зеленский об атаке оккупантов: Никаких военных объектов, только цель оставить людей без света и тепла
Зеленский об атаке оккупантов: Никаких военных объектов, только цель оставить людей без света и тепла
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что в результате атак российских оккупантов полностью или частично пропал свет в пяти областях.

"Полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре. Никаких военных объектов, только цель оставить людей без света и тепла", – отметил он.

Свой пост президент сопроводил хештегом #RussiaIsATerroristState.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил в Telegram, что электроснабжение пропало после того, как россияне двумя крылатыми ракетами попали по критической инфраструктуре под Харьковом.

Он также добавил, что из-за атак оккупантов перебои со светом могут быть по всей стране.

Тимошенко также сообщил, что по состоянию на 22.12 электроснабжение возобновили в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100%.

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Местные власти утверждали, что перебои начались из-за атак оккупантов по критической инфраструктуре.

Позже командование "Восток" Воздушных сил ВСУ сообщило, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, 9 из них ВСУ сбили.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Донецкая область, Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, электроснабжение, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко
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