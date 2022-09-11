"Российские террористы остаются террористами". Зеленский заявил, что из-за ударов оккупантов пропал свет в нескольких областях

"Полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре. Никаких военных объектов, только цель оставить людей без света и тепла", – отметил он.
Свой пост президент сопроводил хештегом #RussiaIsATerroristState.
Повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську. Російські терористи залишаються терористами і б’ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових об * єктів, лише мета залишити людей без світла й тепла #RussiaIsATerroristState— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил в Telegram, что электроснабжение пропало после того, как россияне двумя крылатыми ракетами попали по критической инфраструктуре под Харьковом.
Он также добавил, что из-за атак оккупантов перебои со светом могут быть по всей стране.
Тимошенко также сообщил, что по состоянию на 22.12 электроснабжение возобновили в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100%.
Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Местные власти утверждали, что перебои начались из-за атак оккупантов по критической инфраструктуре.
Позже командование "Восток" Воздушных сил ВСУ сообщило, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, 9 из них ВСУ сбили.