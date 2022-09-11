При обстреле Вознесенска российские ракеты упали в 30 километрах от Южноукраинской АЭС – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" считают, что оккупанты могли целиться в АЭС Фото: wikipedia.org

"Не исключено, что выпущенные рашистами ракеты были направлены в сторону ЮУАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта. Тогда попытка оказалась неудачной: ВСУ остановили захватчиков", – подчеркивают в "Энергоатоме".

В Николаевском облсовете сообщали, что в результате под удар в Вознесенске попали гражданские объекты, минимум два человека пострадали.