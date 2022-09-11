При обстреле Вознесенска российские ракеты упали в 30 километрах от Южноукраинской АЭС – "Энергоатом"

"Не исключено, что выпущенные рашистами ракеты были направлены в сторону ЮУАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта. Тогда попытка оказалась неудачной: ВСУ остановили захватчиков", – подчеркивают в "Энергоатоме".
В Николаевском облсовете сообщали, что в результате под удар в Вознесенске попали гражданские объекты, минимум два человека пострадали.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Вознесенск не впервые подвергся обстрелу россиянами. 20 августа в результате ракетного удара были повреждены многоэтажный и частные дома, 14 человек пострадали.