Оккупанты нанесли удар по Вознесенску Николаевской области, есть раненые – облсовет

"Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие. По состоянию на данный момент – как минимум двое раненых", – написала она.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Вознесенск не впервые подвергся обстрелу россиянами. 20 августа в результате ракетного удара были повреждены многоэтажный и частные дома, 14 человек пострадали.