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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Николаевскую область продолжают обстреливать оккупанты, в Вознесенске утром раздался взрыв – ОВА

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Враг обстреливал три района Николаевской области, вспыхнули пожары
Враг обстреливал три района Николаевской области, вспыхнули пожары
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області (врхив)

В Вознесенске Николаевской области рано утром 3 сентября раздался взрыв, информация о последствиях уточняется. Об этом сообщили в Николаевской ОВА в суточной сводке вражеских обстрелов.

"Вознесенский район: 3 сентября ориентировочно в 4.20 в городе Вознесенск раздался взрыв. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – сказано в сообщении.

В Николаевском районе вчера, 2 сентября, под плотным огнем врага находилась Первомайская община.

"С 13.07 до 13.20 поселок городского типа Первомайское был под обстрелом. Попадание по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет. Обстрелам также подверглись село Новониколаевка и его окрестности. В результате чего произошло возгорание жилого дома, повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет", – сообщили в ОВА.

Также враг обстрелял село Константиновка, пострадавших нет.

В Баштанском районе вечером 2 сентября были обстрелы за пределами села Степное Широковской общины. Пострадавших нет.

Также были обстреляны прилегающие территории поселка Березнеговатое, сел Любомировка, Новогригоровка и Великое Артаково. Информация о последствиях уточняется.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.

Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Вознесенск, Березнеговатое
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