Николаевскую область продолжают обстреливать оккупанты, в Вознесенске утром раздался взрыв – ОВА

"Вознесенский район: 3 сентября ориентировочно в 4.20 в городе Вознесенск раздался взрыв. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – сказано в сообщении.

В Николаевском районе вчера, 2 сентября, под плотным огнем врага находилась Первомайская община.

"С 13.07 до 13.20 поселок городского типа Первомайское был под обстрелом. Попадание по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет. Обстрелам также подверглись село Новониколаевка и его окрестности. В результате чего произошло возгорание жилого дома, повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет", – сообщили в ОВА.

Также враг обстрелял село Константиновка, пострадавших нет.

В Баштанском районе вечером 2 сентября были обстрелы за пределами села Степное Широковской общины. Пострадавших нет.

Также были обстреляны прилегающие территории поселка Березнеговатое, сел Любомировка, Новогригоровка и Великое Артаково. Информация о последствиях уточняется.

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