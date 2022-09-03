Николаевскую область продолжают обстреливать оккупанты, в Вознесенске утром раздался взрыв – ОВА

"Вознесенский район: 3 сентября ориентировочно в 4.20 в городе Вознесенск раздался взрыв. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – сказано в сообщении.
В Николаевском районе вчера, 2 сентября, под плотным огнем врага находилась Первомайская община.
"С 13.07 до 13.20 поселок городского типа Первомайское был под обстрелом. Попадание по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет. Обстрелам также подверглись село Новониколаевка и его окрестности. В результате чего произошло возгорание жилого дома, повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет", – сообщили в ОВА.
Также враг обстрелял село Константиновка, пострадавших нет.
В Баштанском районе вечером 2 сентября были обстрелы за пределами села Степное Широковской общины. Пострадавших нет.
Также были обстреляны прилегающие территории поселка Березнеговатое, сел Любомировка, Новогригоровка и Великое Артаково. Информация о последствиях уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.