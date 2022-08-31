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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области из-за российских обстрелов выгорело поле с пшеницей, ущерб составил более 1,27 млрд грн – Госэкоинспекция

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Оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем, вследствие чего происходят пожары
Оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем, вследствие чего происходят пожары
Фото: Державна екологічна інспекція України / Facebook

В селе Шевченково Николаевской области в результате обстрела российскими оккупационными войсками выгорело поле с пшеницей.

Об этом 31 августа сообщается в Facebook Государственной экологической инспекции Украины.

Отмечается, что инцидент произошел 26 июля.

"В результате попадания боеприпасов и их обломков во время боевых действий на территории села Шевченково Николаевской области возник пожар на поле с пшеницей общей площадью 230 га", – говорится в сообщении.

В результате горения произошло попадание чрезвычайно вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отметили в Госэкоинспекции.

"Ущерб окружающей среде составил более 1,27 млрд грн", – указали в органе исполнительной власти.

https://www.facebook.com/deiukr/posts/pfbid02TLxtznZo9eCFDwPUpajMof17fHV35zpDvk6YGKVRTQ4vEmvWhqoZU5PfG3YWjoqnl

В ходе боевых действий в Украине оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем, вследствие чего происходят пожары.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Теги: Россия, Украина, экология, пожар, Николаевская область, урожай, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, ущерб, пшеница, Госэкоинспекция, атмосфера, российские оккупанты
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