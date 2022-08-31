В Николаевской области из-за российских обстрелов выгорело поле с пшеницей, ущерб составил более 1,27 млрд грн – Госэкоинспекция

Об этом 31 августа сообщается в Facebook Государственной экологической инспекции Украины.
Отмечается, что инцидент произошел 26 июля.
"В результате попадания боеприпасов и их обломков во время боевых действий на территории села Шевченково Николаевской области возник пожар на поле с пшеницей общей площадью 230 га", – говорится в сообщении.
В результате горения произошло попадание чрезвычайно вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отметили в Госэкоинспекции.
"Ущерб окружающей среде составил более 1,27 млрд грн", – указали в органе исполнительной власти.
В ходе боевых действий в Украине оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем, вследствие чего происходят пожары.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.