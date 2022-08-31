В Николаевской области из-за российских обстрелов выгорело поле с пшеницей, ущерб составил более 1,27 млрд грн – Госэкоинспекция

Оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем, вследствие чего происходят пожары Фото: Державна екологічна інспекція України / Facebook

Об этом 31 августа сообщается в Facebook Государственной экологической инспекции Украины.

Отмечается, что инцидент произошел 26 июля.

"В результате попадания боеприпасов и их обломков во время боевых действий на территории села Шевченково Николаевской области возник пожар на поле с пшеницей общей площадью 230 га", – говорится в сообщении.

В результате горения произошло попадание чрезвычайно вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отметили в Госэкоинспекции.

"Ущерб окружающей среде составил более 1,27 млрд грн", – указали в органе исполнительной власти.

В ходе боевых действий в Украине оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем, вследствие чего происходят пожары.

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