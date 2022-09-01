Жданов прокомментировал, могут ли российские оккупанты попытаться захватить Николаев

Жданов считает, что о наступлении россиян на Николаев сейчас говорить не приходится Скриншот: YouTube

Эксперт рассказал, что российские оккупанты находятся сейчас на границе Херсонской и Николаевской областей.

"Я не знаю точно, сколько там расстояние от границы области до самого областного центра... 20, или 30, или 10 километров. Но знаю точно, что они стоят именно на границе. Там размежевание идет по границе областей. Вполне возможно, что от границы области и есть 20 километров до Николаева", – допустил он.

По мнению Жданова, первые результаты украинских наступательных действий на юге уже заметны и заключаются в том, что, скорее всего, российское командование отказалось от попыток наступления в сторону Николаева и Вознесенска Николаевской области и, тем более, Кривого Рога Днепропетровской области.

"И скорее всего, они переходят к глухой обороне. И по мере огневого воздействия с нашей стороны авиацией и артиллерией мы будем снижать их боевые способности до того момента, пока они не побегут или не начнут сдаваться в плен. Про наступление [российских войск] на южнобугском направлении я бы пока сейчас не говорил", – дал оценку эксперт.

В то же время Жданов отметил, что теоретическая вероятность наступления на николаевском направлении существует. В пользу такого сценария говорят периодические штурмовые действия на отдельных участках, которыми российские оккупанты проверяют прочность украинской обороны.

"Но я думаю, что даже в Генеральном штабе России понимают, что при таком условии логистики, которое мы им создали, говорить о каком-либо наступлении невозможно. Основные усилия они будут сосредотачивать не на Николаеве, а основные усилия они будут сосредотачивать на Славянске [Донецкой области]. Им кровь из носа нужен Славянск", – подытожил Жданов.

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