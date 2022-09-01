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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов прокомментировал, могут ли российские оккупанты попытаться захватить Николаев

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Жданов считает, что о наступлении россиян на Николаев сейчас говорить не приходится
Жданов считает, что о наступлении россиян на Николаев сейчас говорить не приходится
Скриншот: YouTube

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что российские оккупанты в ближайшее время не будут готовы атаковать Николаев, несмотря на то, что находятся на небольшом расстоянии от города. Об этом эксперт рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Эксперт рассказал, что российские оккупанты находятся сейчас на границе Херсонской и Николаевской областей.

"Я не знаю точно, сколько там расстояние от границы области до самого областного центра... 20, или 30, или 10 километров. Но знаю точно, что они стоят именно на границе. Там размежевание идет по границе областей. Вполне возможно, что от границы области и есть 20 километров до Николаева", – допустил он.

По мнению Жданова, первые результаты украинских наступательных действий на юге уже заметны и заключаются в том, что, скорее всего, российское командование отказалось от попыток наступления в сторону Николаева и Вознесенска Николаевской области и, тем более, Кривого Рога Днепропетровской области.

"И скорее всего, они переходят к глухой обороне. И по мере огневого воздействия с нашей стороны авиацией и артиллерией мы будем снижать их боевые способности до того момента, пока они не побегут или не начнут сдаваться в плен. Про наступление [российских войск] на южнобугском направлении я бы пока сейчас не говорил", – дал оценку эксперт.

В то же время Жданов отметил, что теоретическая вероятность наступления на николаевском направлении существует. В пользу такого сценария говорят периодические штурмовые действия на отдельных участках, которыми российские оккупанты проверяют прочность украинской обороны.

"Но я думаю, что даже в Генеральном штабе России понимают, что при таком условии логистики, которое мы им создали, говорить о каком-либо наступлении невозможно. Основные усилия они будут сосредотачивать не на Николаеве, а основные усилия они будут сосредотачивать на Славянске [Донецкой области]. Им кровь из носа нужен Славянск", – подытожил Жданов.

Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. Контратакуют ли украинские силы оккупантов на территории Николаевской области, военные не уточняют.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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