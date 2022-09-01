В Николаеве, который почти ежедневно обстреливают оккупанты, остаются около 10 тыс. школьников, обучение будет онлайн – мэр

Об этом 31 августа в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Завтра начинаем новый учебный год. В Николаеве он будет проходить онлайн. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 44 118 учеников. Из них в городе находится около 10 тыс. детей. За границей – более 17 тыс.", – написал городской голова.
По словам Сенкевича, в Николаеве с учениками в формате онлайн будут работать 2 843 учителя. Из них в городе остаются 1,5 тыс., добавил мэр.
В ОВА отмечали, что в Николаевской области в офлайн-формате будут работать не более 5% учебных заведений.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет говорил, что из-за ситуации с безопасностью 5700 школ в Украине подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, 3000 школ – точно будут работать в формате офлайн, еще 4000 школ будут иметь смешанную форму обучения. Он подчеркнул, что школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.