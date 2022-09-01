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В Николаеве, который почти ежедневно обстреливают оккупанты, остаются около 10 тыс. школьников, обучение будет онлайн – мэр

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В Николаеве онлайн с учениками будут работать 2 843 учителя, отметил Сенкевич
В Николаеве онлайн с учениками будут работать 2 843 учителя, отметил Сенкевич
Фото: school28.com.ua

Новый учебный год в Николаеве, который обстреливают российские оккупационные войска, будет проходить в режиме онлайн.

Об этом 31 августа в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Завтра начинаем новый учебный год. В Николаеве он будет проходить онлайн. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 44 118 учеников. Из них в городе находится около 10 тыс. детей. За границей – более 17 тыс.", – написал городской голова.

По словам Сенкевича, в Николаеве с учениками в формате онлайн будут работать 2 843 учителя. Из них в городе остаются 1,5 тыс., добавил мэр.

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/videos/472094848120686/

В ОВА отмечали, что в Николаевской области в офлайн-формате будут работать не более 5% учебных заведений.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет говорил, что из-за ситуации с безопасностью 5700 школ в Украине подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, 3000 школ – точно будут работать в формате офлайн, еще 4000 школ будут иметь смешанную форму обучения. Он подчеркнул, что школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Украина, образование, Николаев, учебный год, обстрелы, школьники, война России против Украины, Александр Сенкевич, школы, мэр
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