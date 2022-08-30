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В наиболее обстреливаемых районах Николаева планируют установить остановки-укрытия, как в Харькове – ОВА

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Власти Николаева взяли чертеж на остановки у Харькова, отметил Ким
Власти Николаева взяли чертеж на остановки у Харькова, отметил Ким
Скриншот: Суспільне Харків / YouTube

В тех районах Николаева, которые больше обстреливают российские оккупанты, планируют установить остановки-укрытия, как в Харькове.

Об этом 30 августа в эфире "24 канала" рассказал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

Видеозапись эфира с участием Кима опубликована в Facebook ОВА.

"Я знаю цену, мы взяли чертеж у Харькова на эти остановки. Мы понимаем, что это полезно. Мы планируем их разворачивать вместе с мэром города в наиболее обстреливаемых микрорайонах города… Мы планируем там размещение таких остановок. Может, что-то сделаем, чтобы было быстрее, но сейчас мы говорим о выделении денег и нашли людей, которые могут это делать. Мы это планируем и будем это делать", – сказал Ким.

Он добавил, что полная стоимость установки остановок-укрытий в Николаеве пока неизвестна – подсчет продолжается.

Известно, что конструкция остановок будет аналогична харьковским, а по поводу их наполнения еще идут обсуждения, подчеркнул Ким.

Первое мобильное укрытие, которое установили на остановке общественного транспорта в Харькове, 19 августа показал городской голова Игорь Терехов.

Павильон вместимостью до 30 человек можно регулировать в размере и перемещать. Укрытие оснащено Wi-Fi, связью с диспетчерской службой, также там установлено табло с графиком движения транспорта.

По словам Кима, укрытие в Харькове стоит 2,8 млн грн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/mykoda/videos/834465897539423/

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, транспорт, Украина, Харьков, Николаев, бомбоубежище, Wi-Fi, обстрелы, война России против Украины, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты
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