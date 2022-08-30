Российские оккупанты обстреляли Николаев. Мэр сообщил об одном погибшем

"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Пока известно об одном погибшем и одном раненом", – написал Сенкевич.

Он призвал жителей Николаева быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

В частности, в результате массированного обстрела оккупантами Николаева 29 августа ранения получили 24 человека, двое – погибли.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.