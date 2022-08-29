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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"К счастью, рядом не было людей". Мэр Николаева показал, чем была наполнена прилетевшая в город ракета оккупантов

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Сенкевич пообещал назвать количество поврежденных жилых домов в результате обстрела оккупантами Николаева 30 августа утром
Сенкевич пообещал назвать количество поврежденных жилых домов в результате обстрела оккупантами Николаева 30 августа утром
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Российские оккупационные войска 29 августа нанесли удар по Николаеву ракетами, наполненными железом.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он опубликовал соответствующее фото.

"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, потому здесь обошлось без жертв", – прокомментировал Сенкевич.

По его словам, в результате массированного обстрела оккупантами Николаева ранения получили 24 человека, двое – погибли.

"Количество поврежденных жилых домов и степень поражения других объектов сообщу вам завтра утром", – добавил Сенкевич.

Оккупанты массировано обстреляли Николаев сегодня во второй половине дня. Точное количество ракет, выпущенных по городу, власти не называли. Известно, что 12 из них "долетели" и попали в жилые дома и учебные учреждения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Украина, Николаев, парк, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич, ранение, мэр, российские оккупанты
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