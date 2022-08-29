"К счастью, рядом не было людей". Мэр Николаева показал, чем была наполнена прилетевшая в город ракета оккупантов

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он опубликовал соответствующее фото.

"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, потому здесь обошлось без жертв", – прокомментировал Сенкевич.

По его словам, в результате массированного обстрела оккупантами Николаева ранения получили 24 человека, двое – погибли.

"Количество поврежденных жилых домов и степень поражения других объектов сообщу вам завтра утром", – добавил Сенкевич.

Оккупанты массировано обстреляли Николаев сегодня во второй половине дня. Точное количество ракет, выпущенных по городу, власти не называли. Известно, что 12 из них "долетели" и попали в жилые дома и учебные учреждения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)