В Николаевской области в офлайн-формате будут работать не более 5% учебных заведений – ОВА

В Николаевской области около 95% учебных заведений будут работать в онлайн-формате, отметил Ким Фото: depositphotos.com

Об этом 30 августа в эфире "24 канала" сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

Видеозапись эфира с участием Кима опубликована в Facebook ОВА.

"[Учебный процесс] будет дистанционным, примерно 20 учебных заведений будут офлайн, это в северных районах, где обеспечены условия безопасности и родители проголосовали за офлайн... Где в этих населенных пунктах нет военных объектов вообще. Но все остальные… меньше 5% будут офлайн, а все остальные будут онлайн", – сказал руководитель Николаевской ОВА.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что из-за ситуации с безопасностью 5700 школ в Украине подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, 3000 школ – точно будут работать в формате офлайн, еще 4000 школ будут иметь смешанную форму обучения. Он подчеркнул, что школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате.

Война России против Украины. Главное (обновляется)