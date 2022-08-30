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В Николаевской области в офлайн-формате будут работать не более 5% учебных заведений – ОВА

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В Николаевской области около 95% учебных заведений будут работать в онлайн-формате, отметил Ким
В Николаевской области около 95% учебных заведений будут работать в онлайн-формате, отметил Ким
Фото: depositphotos.com

В Николаевской области, которую обстреливают российские оккупационные войска, а также на части территории которой идут боевые действия, абсолютное большинство школ будут работать онлайн.

Об этом 30 августа в эфире "24 канала" сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

Видеозапись эфира с участием Кима опубликована в Facebook ОВА.

"[Учебный процесс] будет дистанционным, примерно 20 учебных заведений будут офлайн, это в северных районах, где обеспечены условия безопасности и родители проголосовали за офлайн... Где в этих населенных пунктах нет военных объектов вообще. Но все остальные… меньше 5% будут офлайн, а все остальные будут онлайн", – сказал руководитель Николаевской ОВА.

https://www.facebook.com/mykoda/videos/834465897539423/

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что из-за ситуации с безопасностью 5700 школ в Украине подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, 3000 школ – точно будут работать в формате офлайн, еще 4000 школ будут иметь смешанную форму обучения. Он подчеркнул, что школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, школы, безопасность, работа, Николаевская ОГА, родители, Виталий Ким
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