В Николаевской области в офлайн-формате будут работать не более 5% учебных заведений – ОВА

Об этом 30 августа в эфире "24 канала" сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
Видеозапись эфира с участием Кима опубликована в Facebook ОВА.
"[Учебный процесс] будет дистанционным, примерно 20 учебных заведений будут офлайн, это в северных районах, где обеспечены условия безопасности и родители проголосовали за офлайн... Где в этих населенных пунктах нет военных объектов вообще. Но все остальные… меньше 5% будут офлайн, а все остальные будут онлайн", – сказал руководитель Николаевской ОВА.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что из-за ситуации с безопасностью 5700 школ в Украине подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, 3000 школ – точно будут работать в формате офлайн, еще 4000 школ будут иметь смешанную форму обучения. Он подчеркнул, что школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.