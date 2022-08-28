27 августа оккупанты обстреливали Николаевскую область, ранен мирный житель – Ким

"27 августа, в 10.00 и 10.30 под вражескими обстрелами были села Оленовка и Любомировка Шевченковской общины [Николаевского района]. Один человек получил ранения. Днем, 27 августа, ориентировочно в 15.00 в результате обстрелов пгт Первомайское повреждены хозяйственные здания. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Также оккупанты обстреливали село Широкое Баштанского района. Разрушены два дома и сельхозпостройки в домовладениях, пострадавших нет.
Кроме этого, оккупанты обстреливали также Березнеговатскую общину, пострадавших нет.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
27 августа в Николаевской ОВА сообщили, что в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск было повреждено 10 тыс. гражданских объектов в регионе.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.