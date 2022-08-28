27 августа оккупанты обстреливали Николаевскую область, ранен мирный житель – Ким

"27 августа, в 10.00 и 10.30 под вражескими обстрелами были села Оленовка и Любомировка Шевченковской общины [Николаевского района]. Один человек получил ранения. Днем, 27 августа, ориентировочно в 15.00 в результате обстрелов пгт Первомайское повреждены хозяйственные здания. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали село Широкое Баштанского района. Разрушены два дома и сельхозпостройки в домовладениях, пострадавших нет.

Кроме этого, оккупанты обстреливали также Березнеговатскую общину, пострадавших нет.