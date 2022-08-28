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ВОЙНА В УКРАИНЕ

27 августа оккупанты обстреливали Николаевскую область, ранен мирный житель – Ким

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Ким сообщил об обстрелах оккупантами Николаевской области
Ким сообщил об обстрелах оккупантами Николаевской области
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

В результате российских обстрелов 27 августа получил ранения один житель Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким 28 августа.

"27 августа, в 10.00 и 10.30 под вражескими обстрелами были села Оленовка и Любомировка Шевченковской общины [Николаевского района]. Один человек получил ранения. Днем, 27 августа, ориентировочно в 15.00 в результате обстрелов пгт Первомайское повреждены хозяйственные здания. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали село Широкое Баштанского района. Разрушены два дома и сельхозпостройки в домовладениях, пострадавших нет.

Кроме этого, оккупанты обстреливали также Березнеговатскую общину, пострадавших нет.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

27 августа в Николаевской ОВА сообщили, что в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск  было повреждено 10 тыс. гражданских объектов в регионе.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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