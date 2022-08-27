Из Николаевской области эвакуировали около 26 тыс. человек – ОГА

С мая Николаевская область подвергается обстрелам и ракетным ударам оккупантов почти ежедневно Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом сообщается в Facebook областной госадминистрации (ОГА).

"Всего из Николаевской области эвакуировано 25 697 человек. По направлениям: Николаев – Паланка – 8065 человек, Николаев – Одесса – 8750 человек, Николаев – другие населенные пункты – 3237 человек, – говорится в сообщении. – Из Вознесенского района эвакуировано 1240 человек, из Баштанского – 4053 человека, из Николаевского – 352 человека".

Как отметили в ОГА, по состоянию на 27 августа в заведениях временного размещения Николаева находятся 469 внутренне перемещенных лиц.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила 26 августа, что в части Николаевской области могут объявить обязательную эвакуацию.

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