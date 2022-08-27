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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Николаевской области эвакуировали около 26 тыс. человек – ОГА

С мая Николаевская область подвергается обстрелам и ракетным ударам оккупантов почти ежедневно
С мая Николаевская область подвергается обстрелам и ракетным ударам оккупантов почти ежедневно
Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

В Николаевской области, которую обстреливают российские оккупационные войска и на территории которой идут боевые действия, проводится добровольная эвакуация населения.

Об этом сообщается в Facebook областной госадминистрации (ОГА).

"Всего из Николаевской области эвакуировано 25 697 человек. По направлениям: Николаев – Паланка – 8065 человек, Николаев – Одесса – 8750 человек, Николаев – другие населенные пункты – 3237 человек, – говорится в сообщении. – Из Вознесенского района эвакуировано 1240 человек, из Баштанского – 4053 человека, из Николаевского – 352 человека".

Как отметили в ОГА, по состоянию на 27 августа в заведениях временного размещения Николаева находятся 469 внутренне перемещенных лиц.

https://www.facebook.com/mykoda/posts/pfbid02jAev6PmPCk5nWvHRCJf8rZD1NQ4s4iGhhBpTpWFn3vNseayrkcZ4KAbuacM6dQpPl

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила 26 августа, что в части Николаевской области могут объявить обязательную эвакуацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По данным ОГА на 27 августа, оккупанты повредили 10 тыс. гражданских объектов в Николаевской области.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Теги: Россия, Украина, эвакуация, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Николаевская ОГА, население, российские оккупанты
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