Возле Николаева прогремели шесть взрывов – мэр

"Недавно раздалось шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города", – написал он.

Сенкевич отметил, что сегодня ночью и днем тревога раздается очень часто.

"Прошу всех быть максимально осторожными", – предупредил мэр.