Возле Николаева прогремели шесть взрывов – мэр

"Недавно раздалось шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города", – написал он.
Сенкевич отметил, что сегодня ночью и днем тревога раздается очень часто.
"Прошу всех быть максимально осторожными", – предупредил мэр.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.tml