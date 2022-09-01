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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Николаева прогремели шесть взрывов – мэр

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Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины 
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Возле Николаева прогремели шесть взрывов. Об этом 1 сентября сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"Недавно раздалось шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города", – написал он.

Сенкевич отметил, что сегодня ночью и днем тревога раздается очень часто.

"Прошу всех быть максимально осторожными", – предупредил мэр.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.tml

Теги: Николаев, война России против Украины, Александр Сенкевич, взрывы, вторжение России в Украину
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