Жданов: Россиянам кровь из носа нужен Славянск. Без него они не переживут зиму

"Они будут убиваться под Бахмутом и под Соледаром. Это будут самые горячие точки. В принципе, они и есть самые горячие. И это единственное направление, где они имеют хотя бы незначительный, но успех. Там раз в неделю у них получалось – во всяком случае до середины августа – продвижение на 1–2 км, – предположил Жданов. – И помните доклад британской разведки: когда они показали, что за 30 суток они на Бахмут на 10 км продвинулись, а в районе Песок и в районе Авдеевки – на 1–2 км за 35 суток? Но я вам скажу, что они там костьми лягут, они там будут убиваться головой о стену, но они будут переть. Почему?"

Он указал, что группировка оккупантов со стороны Изюма Харьковской области ослаблена тем, что в районе Купянска Харьковской области поврежден железнодорожный мост и, соответственно, нарушена логистика.

"Плюс мы от Изюма там более-менее держим ситуацию. Дальше туда, южнее, на Славянск идти – там очень плохая местность, там очень много водных преград. Поэтому они оставили попытки наступления", – пояснил эксперт.

Жданов заверил, что Северск Донецкой области украинские силы обороны также "держат твердо", в связи с чем россияне в последнюю неделю не предпринимают штурмовых действий – только обстрелы.

"И они поняли, что вдоль трассы М-03 на Славянск через Бахмут и Соледар, между Бахмутом и Соледаром – это единственный шанс взять Славянск. Им, в принципе, Краматорск-то особо не нужен – им нужен Славянск. Они без Славянска зиму не переживут. Вот в чем дело", – подытожил Жданов.

В беседе с Гордоном эксперт не объяснил причину важности Славянска для захватчиков. Однако 25 августа Жданов заявил в эфире программы "Фейгин Live", что внимание оккупантов к этому городу связано с тем, что без контроля над ним невозможно организовать водоснабжение временно оккупированных территорий региона.

"Славянск – ключевой город, без которого они умрут. Там расположен водозабор того водопровода, который идет через Донецк до Мариуполя", – отметил Жданов.

По мнению эксперта, ту воду, что еще остается в водохранилище возле Донецка, вряд ли можно использовать как питьевую, а на грунтовые воды оккупанты не могут рассчитывать. Поэтому Славянск критически важен и россияне будут сражаться за город с целью взять под контроль водопровод.

Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube