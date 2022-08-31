Жданов: Путин всеми силами тянет на затяжную войну и рассчитывает, что будет холодная зима и Европа замерзнет

"Он всеми силами тянет на затяжную войну и рассчитывает на то, что будет холодная зима и что Европа замерзнет. А весной они все будут замерзшие с сосульками на носу и все будут говорить: "Владимир Владимирович, дайте нам газ, согрейте нас", – сказал он.
Журналист спросил военного эксперта, не кажется ли ему, что "Путин понял, что он ошибся" с вторжением в Украину.
"А почему вы думаете, что он должен понять, что он ошибся? В его мировоззрении "операция идет по плану". Да, они скорректировали план: отошли от блицкрига. Сейчас там начинают "рубить головы" виноватых", – объяснил Жданов.
Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью
Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля, Путин говорил, что цель российской армии – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
По данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней, но блицкриг не удался.
В апреле российские войска изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге.
После открытого вторжения России в Украину и ужесточения международных санкций против России за агрессию в отношении Украины "Газпром" сократил объемы поставки газа в Европу, вследствие чего цена на газ 24 августа превысила $3300 за 1 тыс. м³, об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
31 августа поставки российского газа в Европу были остановлены на три дня.