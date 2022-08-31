Жданов: Путин всеми силами тянет на затяжную войну и рассчитывает, что будет холодная зима и Европа замерзнет

В мировоззрении Путина (на фото) "операция идет по плану", считает Жданов Фото: ЕРА

"Он всеми силами тянет на затяжную войну и рассчитывает на то, что будет холодная зима и что Европа замерзнет. А весной они все будут замерзшие с сосульками на носу и все будут говорить: "Владимир Владимирович, дайте нам газ, согрейте нас", – сказал он.

Журналист спросил военного эксперта, не кажется ли ему, что "Путин понял, что он ошибся" с вторжением в Украину.

"А почему вы думаете, что он должен понять, что он ошибся? В его мировоззрении "операция идет по плану". Да, они скорректировали план: отошли от блицкрига. Сейчас там начинают "рубить головы" виноватых", – объяснил Жданов.

Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью

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