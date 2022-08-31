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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Путин всеми силами тянет на затяжную войну и рассчитывает, что будет холодная зима и Европа замерзнет

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В мировоззрении Путина (на фото) "операция идет по плану", считает Жданов
В мировоззрении Путина (на фото) "операция идет по плану", считает Жданов
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин пытается затянуть войну России против Украины. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Он всеми силами тянет на затяжную войну и рассчитывает на то, что будет холодная зима и что Европа замерзнет. А весной они все будут замерзшие с сосульками на носу и все будут говорить: "Владимир Владимирович, дайте нам газ, согрейте нас", – сказал он.

Журналист спросил военного эксперта, не кажется ли ему, что "Путин понял, что он ошибся" с вторжением в Украину.

"А почему вы думаете, что он должен понять, что он ошибся? В его мировоззрении "операция идет по плану". Да, они скорректировали план: отошли от блицкрига. Сейчас там начинают "рубить головы" виноватых", – объяснил Жданов.

Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля, Путин говорил, что цель российской армии – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней, но блицкриг не удался.

В апреле российские войска изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге.

После открытого вторжения России в Украину и ужесточения международных санкций против России за агрессию в отношении Украины "Газпром" сократил объемы поставки газа в Европу, вследствие чего цена на газ 24 августа превысила $3300 за 1 тыс. м³, об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

31 августа поставки российского газа в Европу были остановлены на три дня.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, газ, война, вторжение, зима, Европа, война России против Украины, Олег Жданов, цена на газ, вторжение России в Украину
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