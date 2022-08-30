Жданов: По оптимистичному сценарию, первые большие партии вооружения по ленд-лизу придут в Украину в конце октября

Он напомнил, что закон о лен-лизе заработает только с 1 октября.
"Берем самый оптимистичный, самый прогрессивный сценарий. 1 октября начинает работать ленд-лиз. Считаем, что с 1 октября начинается отгрузка, потому что пошли финансы – пошла команда на отгрузку техники и вооружения. Сегодня появилась новость о том, что Соединенные Штаты будут доставлять эти партии вооружения морем. Сколько будет идти пароход? Берем месяц – четыре недели. Это с погрузкой, с разгрузкой. Это значит, на конец октября придут первые большие партии вооружения", – спрогнозировал Жданов.
Еще неделя, по его оценке, нужна на то, чтобы доставить вооружение в Украину, а дальше нужно время, чтобы передать эту технику военнослужащим, которые умеют ею пользоваться.
"А тут мы упираемся в формирование воинских частей. У нас есть подготовленные люди, которые прошли подготовку, допустим, в западных учебных центрах, – и мы их должны совместить с этой техникой, сформировать из них воинские части, новые бригадные комплекты. Это займет еще где-то три недели в лучшем случае (при обученности личного состава, если они знают уже эту технику). Итого: мы выходим где-то на ноябрь", – объяснил эксперт.
В случае этого сценария, продолжил он, украинскую армию ждет уже зимняя военная кампания.
При этом Жданов подчеркнул, что это оптимистичный сценарий.
"А если 1 октября только пойдут деньги – и завод только включит станок и выдаст первую гаубицу к концу месяца, тогда у нас весенняя кампания получается", – сказал эксперт.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По информации президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.
Посол США в Украине Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости. Похожее заявление сделал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Ленд-лиз не заменит текущие программы. То, что мы получаем сейчас, нам просто дают в подарок. Такого, чтобы аренда полностью заменила подарки, не будет", – пояснил дипломат.
В Белом доме также заявили, что пока безвозмездная военная помощь Украине – в приоритете.