Жданов: По оптимистичному сценарию, первые большие партии вооружения по ленд-лизу придут в Украину в конце октября

Жданов спрогнозировал, что в лучшем случае техника, полученная по ленд-лизу, попадет на фронт в ноябре Фото: radiosvoboda.org

Он напомнил, что закон о лен-лизе заработает только с 1 октября.

"Берем самый оптимистичный, самый прогрессивный сценарий. 1 октября начинает работать ленд-лиз. Считаем, что с 1 октября начинается отгрузка, потому что пошли финансы – пошла команда на отгрузку техники и вооружения. Сегодня появилась новость о том, что Соединенные Штаты будут доставлять эти партии вооружения морем. Сколько будет идти пароход? Берем месяц – четыре недели. Это с погрузкой, с разгрузкой. Это значит, на конец октября придут первые большие партии вооружения", – спрогнозировал Жданов.

Еще неделя, по его оценке, нужна на то, чтобы доставить вооружение в Украину, а дальше нужно время, чтобы передать эту технику военнослужащим, которые умеют ею пользоваться.

"А тут мы упираемся в формирование воинских частей. У нас есть подготовленные люди, которые прошли подготовку, допустим, в западных учебных центрах, – и мы их должны совместить с этой техникой, сформировать из них воинские части, новые бригадные комплекты. Это займет еще где-то три недели в лучшем случае (при обученности личного состава, если они знают уже эту технику). Итого: мы выходим где-то на ноябрь", – объяснил эксперт.

В случае этого сценария, продолжил он, украинскую армию ждет уже зимняя военная кампания.

При этом Жданов подчеркнул, что это оптимистичный сценарий.

"А если 1 октября только пойдут деньги – и завод только включит станок и выдаст первую гаубицу к концу месяца, тогда у нас весенняя кампания получается", – сказал эксперт.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube