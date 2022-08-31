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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Россияне будут удерживать ЗАЭС. Ближе к зиме им нужна будет электроэнергия в Крым

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Жданов считает, что России ЗАЭС нужна целой и невредимой
Жданов считает, что России ЗАЭС нужна целой и невредимой
Фото: Герман Галущенко / Fаcebook

Российские оккупанты будут пытаться удержать захваченную ими Запорожскую АЭС в Энергодаре Запорожской области. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Русские будут ее удерживать. Единственное что – тут вопрос активных боевых действий вокруг станции. Их вести нельзя. А русские будут удерживать территорию вокруг станции, чтобы не допустить ее потери. То есть они будут, возможно, усиливать запорожское направление, допустим, переходя к обороне", – сказал он.

Военный эксперт предполагает, что оккупанты также "будут зубами держаться за криворожское направление" севернее Новой Каховки Херсонской области, "но на правом берегу".

"Вот на правом берегу этот плацдарм для того, чтобы обезопасить станцию, чтобы мы, допустим, из Никополя не форсировали Днепр. Там довольно узкое место. И они его будут стараться удерживать максимально. Почему? Потому что без станции будет очень проблематично запитывать юго-восток. Сейчас тепло, сейчас можно выделываться с мощностью реакторов, а ближе к зиме им нужна будет электроэнергия в Крым", – объяснил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, россиянам понадобиться построить электроподстанцию, которая даст возможность переключить Запорожскую АЭС на "российские энергосистемы".

"Без постройки подстанции они ее не переключат. Восстановить ЛЭП в Крым, восстановить подстанцию принимающую в Джанкое, которая, кстати, вчера или сегодня... Сегодня, по-моему, еще один трансформатор там взорвался почему-то, на этой подстанции принимающей. Вы понимаете? И я думаю, что, в принципе, это, конечно же, игра на грани фола: что-то вроде русской рулетки, – но им самим эта станция нужна целой и невредимой", – считает Жданов.

Он отметил, что россияне хотят повернуть линию электропередач от АЭС в Энергодаре на Россию и на оккупированные территории Украины.

"Как сказал этот вице-премьер российский: "Если Украина захочет, мы будем ей продавать электроэнергию". Они же прекрасно понимают, что 6 гВт электроэнергии надо будет куда-то девать", – подчеркнул Жданов.

Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. 31 августа миссия отправилась из Киева на АЭС.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.

26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, война, военные, оккупация, Запорожская область, электроэнергия, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, Олег Жданов, энергосистема, российские оккупанты, россияне
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