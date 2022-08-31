Жданов: Россияне будут удерживать ЗАЭС. Ближе к зиме им нужна будет электроэнергия в Крым

"Русские будут ее удерживать. Единственное что – тут вопрос активных боевых действий вокруг станции. Их вести нельзя. А русские будут удерживать территорию вокруг станции, чтобы не допустить ее потери. То есть они будут, возможно, усиливать запорожское направление, допустим, переходя к обороне", – сказал он.

Военный эксперт предполагает, что оккупанты также "будут зубами держаться за криворожское направление" севернее Новой Каховки Херсонской области, "но на правом берегу".

"Вот на правом берегу этот плацдарм для того, чтобы обезопасить станцию, чтобы мы, допустим, из Никополя не форсировали Днепр. Там довольно узкое место. И они его будут стараться удерживать максимально. Почему? Потому что без станции будет очень проблематично запитывать юго-восток. Сейчас тепло, сейчас можно выделываться с мощностью реакторов, а ближе к зиме им нужна будет электроэнергия в Крым", – объяснил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, россиянам понадобиться построить электроподстанцию, которая даст возможность переключить Запорожскую АЭС на "российские энергосистемы".

"Без постройки подстанции они ее не переключат. Восстановить ЛЭП в Крым, восстановить подстанцию принимающую в Джанкое, которая, кстати, вчера или сегодня... Сегодня, по-моему, еще один трансформатор там взорвался почему-то, на этой подстанции принимающей. Вы понимаете? И я думаю, что, в принципе, это, конечно же, игра на грани фола: что-то вроде русской рулетки, – но им самим эта станция нужна целой и невредимой", – считает Жданов.

Он отметил, что россияне хотят повернуть линию электропередач от АЭС в Энергодаре на Россию и на оккупированные территории Украины.

"Как сказал этот вице-премьер российский: "Если Украина захочет, мы будем ей продавать электроэнергию". Они же прекрасно понимают, что 6 гВт электроэнергии надо будет куда-то девать", – подчеркнул Жданов.

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