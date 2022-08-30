ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На новых снимках Запорожской АЭС из космоса видна российская военная техника и пробоины в крыше. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Техника оккупантов находится на ЗАЭС в непосредственной близости от реакторов
Техника оккупантов находится на ЗАЭС в непосредственной близости от реакторов
Фото: EPA

Компания Maxar Technologies опубликовала в Twitter новые спутниковые снимки Запорожской АЭС. Сообщается, что фотографии были сделаны утром 29 августа.

Телеканал СNN проанализировал снимки и подсчитал, что на них видны минимум три российских бронетранспортера

Кроме того, видны четыре пробоины в крыше здания в пятистах футах (около 150 м) от одного из реакторов ЗАЭС. Работает этот реактор или выведен в простой, в СNN не уточняют.

Россия неоднократно заявляла, что якобы не размещала никакого тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.

На спутниковом снимке также виден пожар к северу от завода. Пожары и дым возле ЗАЭС спутник зафиксировал еще 26 августа.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая захвачена оккупантами и подвергается обстрелам со стороны российских войск,  вызывает в мире обеспокоенность на протяжении. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси сообщил 29 августа, что миссия "уже в пути" на ЗАЭС, подчеркнув, что агентство должно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и в Европе.

Он хочет оставить на Запорожской АЭС на постоянной основе несколько человек, сообщал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Миссия продлится с 31 августа по 3 сентября, сообщило издание The Wall Street Journal.

Миссия МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию должна четко заявить о нарушениях со стороны российских военных, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

25 августа из-за обстрелов возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети.

Позднее ЛЭП восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции

Теги: Россия, Украина, космос, пожар, захват, военные, оккупация, вооружение, военная техника, бронетранспортер, спутник, АЭС, Энергоатом, Ukraine, Запорожская АЭС, обстрелы, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, Рафаэль Гросси, энергосистема, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
Никитюк посетила Ахтырку и встретилась с местными жителями, которые пережили обстрелы российскими оккупантами
Никитюк посетила Ахтырку и встретилась с местными жителями, которые пережили обстрелы российскими оккупантами
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там". Видео
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там". Видео
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (87224)
2
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (52993)
3
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (51998)
4
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (38791)
5
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (31055)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (29819)
7
"Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике (20142)
8
"Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео (19153)
 
 
 
 