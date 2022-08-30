На новых снимках Запорожской АЭС из космоса видна российская военная техника и пробоины в крыше. Фото

Телеканал СNN проанализировал снимки и подсчитал, что на них видны минимум три российских бронетранспортера
Кроме того, видны четыре пробоины в крыше здания в пятистах футах (около 150 м) от одного из реакторов ЗАЭС. Работает этот реактор или выведен в простой, в СNN не уточняют.
Россия неоднократно заявляла, что якобы не размещала никакого тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.
На спутниковом снимке также виден пожар к северу от завода. Пожары и дым возле ЗАЭС спутник зафиксировал еще 26 августа.
New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5— Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022
Ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая захвачена оккупантами и подвергается обстрелам со стороны российских войск, вызывает в мире обеспокоенность на протяжении. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси сообщил 29 августа, что миссия "уже в пути" на ЗАЭС, подчеркнув, что агентство должно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и в Европе.
Он хочет оставить на Запорожской АЭС на постоянной основе несколько человек, сообщал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Миссия продлится с 31 августа по 3 сентября, сообщило издание The Wall Street Journal.
Миссия МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию должна четко заявить о нарушениях со стороны российских военных, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
25 августа из-за обстрелов возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети.
Позднее ЛЭП восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.