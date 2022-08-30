На новых снимках Запорожской АЭС из космоса видна российская военная техника и пробоины в крыше. Фото

Техника оккупантов находится на ЗАЭС в непосредственной близости от реакторов Фото: EPA

Телеканал СNN проанализировал снимки и подсчитал, что на них видны минимум три российских бронетранспортера

Кроме того, видны четыре пробоины в крыше здания в пятистах футах (около 150 м) от одного из реакторов ЗАЭС. Работает этот реактор или выведен в простой, в СNN не уточняют.

Россия неоднократно заявляла, что якобы не размещала никакого тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.

На спутниковом снимке также виден пожар к северу от завода. Пожары и дым возле ЗАЭС спутник зафиксировал еще 26 августа.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5 — Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022

Ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая захвачена оккупантами и подвергается обстрелам со стороны российских войск, вызывает в мире обеспокоенность на протяжении. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси сообщил 29 августа, что миссия "уже в пути" на ЗАЭС, подчеркнув, что агентство должно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и в Европе.

Он хочет оставить на Запорожской АЭС на постоянной основе несколько человек, сообщал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Миссия продлится с 31 августа по 3 сентября, сообщило издание The Wall Street Journal.

Миссия МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию должна четко заявить о нарушениях со стороны российских военных, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.