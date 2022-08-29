Делегация МАГАТЭ 29 августа прибудет в Киев. В МИД рассчитывают, что миссия сыграет важную роль в возвращении ЗАЭС под контроль Украины

Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах во время визита на Запорожскую АЭС (ЗАЭС):
"Позиция Украины четкая: оккупация ЗАЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцированию ядерного инцидента", – подчеркнул Николенко.
Россия "должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников "Росатома", и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины", процитировал главу МИД Дмитрия Кулебу Николенко.
"Рассчитываем, что МАГАТЭ сыграет важную роль в достижении этой цели", – резюмировал спикер внешнеполитического ведомства Украины.
СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Гросси намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее ЛЭП восстановили.
26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.
29 августа Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС.