Делегация МАГАТЭ 29 августа прибудет в Киев. В МИД рассчитывают, что миссия сыграет важную роль в возвращении ЗАЭС под контроль Украины

Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, опубликованном на сайте МИД.

Отмечается, что миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах во время визита на Запорожскую АЭС (ЗАЭС):

физическая защита;

ядерная безопасность;

гарантии нераспространения ядерных материалов.

"Позиция Украины четкая: оккупация ЗАЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцированию ядерного инцидента", – подчеркнул Николенко.

Россия "должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников "Росатома", и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины", процитировал главу МИД Дмитрия Кулебу Николенко.

"Рассчитываем, что МАГАТЭ сыграет важную роль в достижении этой цели", – резюмировал спикер внешнеполитического ведомства Украины.

СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Гросси намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.

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