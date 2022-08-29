ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Делегация МАГАТЭ 29 августа прибудет в Киев. В МИД рассчитывают, что миссия сыграет важную роль в возвращении ЗАЭС под контроль Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия должна немедленно демилитаризовать ЗАЭС, отметили в МИД Украины
Россия должна немедленно демилитаризовать ЗАЭС, отметили в МИД Украины
Фото: EPA

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в состав которой вошли 14 международных экспертов во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, 29 августа прибудет в Киев.

Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, опубликованном на сайте МИД.

Отмечается, что миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах во время визита на Запорожскую АЭС (ЗАЭС):

  • физическая защита;
  • ядерная безопасность;
  • гарантии нераспространения ядерных материалов.

"Позиция Украины четкая: оккупация ЗАЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцированию ядерного инцидента", – подчеркнул Николенко.

Россия "должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников "Росатома", и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины", процитировал главу МИД Дмитрия Кулебу Николенко.

"Рассчитываем, что МАГАТЭ сыграет важную роль в достижении этой цели", – резюмировал спикер внешнеполитического ведомства Украины.

СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Гросси намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС  оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее ЛЭП восстановили.

26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

29 августа Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС.

Теги: Россия, Киев, Украина, МИД Украины, захват, Запорожская область, миссия, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, визит, Олег Николенко, спикер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (60597)
2
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (52599)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (45480)
4
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (38425)
5
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (34606)
6
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (30939)
7
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов (24825)
8
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (20981)
 
 
 
 