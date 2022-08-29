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Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября – СМИ

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Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится до 3 сентября
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится до 3 сентября
Фото: EPA

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции продлится с 31 августа по 3 сентября. Об этом 29 августа сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на документ правительства Украины, который оказался в распоряжении редакции.

Эта поездка является самым важным визитом МАГАТЭ со времен Чернобыля в 1986 году, после катастрофической аварии, выбросившей радиоактивную пыль по всей Европе, отметило издание, ссылаясь на слова бывшего сотрудника МАГАТЭ Моргана Д. Либби.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси сообщил в Twitter сегодня, что миссия "уже в пути" на ЗАЭС, подчеркнув, что агентство должно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и в Европе.

Он хочет оставить на Запорожской АЭС на постоянной основе несколько человек, сообщал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

25 августа из-за обстрелов возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети.

Позднее ЛЭП восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

Теги: Россия, Михаил Ульянов, Украина, оккупация, миссия, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, визит, электростанция
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