Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября – СМИ

Эта поездка является самым важным визитом МАГАТЭ со времен Чернобыля в 1986 году, после катастрофической аварии, выбросившей радиоактивную пыль по всей Европе, отметило издание, ссылаясь на слова бывшего сотрудника МАГАТЭ Моргана Д. Либби.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси сообщил в Twitter сегодня, что миссия "уже в пути" на ЗАЭС, подчеркнув, что агентство должно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и в Европе.
Он хочет оставить на Запорожской АЭС на постоянной основе несколько человек, сообщал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
25 августа из-за обстрелов возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети.
Позднее ЛЭП восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.