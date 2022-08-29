Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября – СМИ

Эта поездка является самым важным визитом МАГАТЭ со времен Чернобыля в 1986 году, после катастрофической аварии, выбросившей радиоактивную пыль по всей Европе, отметило издание, ссылаясь на слова бывшего сотрудника МАГАТЭ Моргана Д. Либби.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси сообщил в Twitter сегодня, что миссия "уже в пути" на ЗАЭС, подчеркнув, что агентство должно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и в Европе.

Он хочет оставить на Запорожской АЭС на постоянной основе несколько человек, сообщал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.