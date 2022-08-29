Россия использует стратегию Ирана, чтобы отсрочить визит МАГАТЭ на ЗАЭС – Институт изучения войны

Глава МАГАТЭ Гросси еще с весны добивался визита миссии агентства на Запорожскую АЭС Фото: EPA

27 августа издание New York Times сообщило, что МАГАТЭ собрало миссию в составе главы агентства Рафаэля Гросси и 13 экспертов из "в основном нейтральных стран" для посещения ЗАЭС для наблюдения на неделе.

При этом в список не вошли эксперты Соединенных Штатов и Великобритании, которых РФ считает предвзятыми.

ISW пишет, что манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия своих препятствий инспекциям МАГАТЭ.