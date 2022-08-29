Россия использует стратегию Ирана, чтобы отсрочить визит МАГАТЭ на ЗАЭС – Институт изучения войны

27 августа издание New York Times сообщило, что МАГАТЭ собрало миссию в составе главы агентства Рафаэля Гросси и 13 экспертов из "в основном нейтральных стран" для посещения ЗАЭС для наблюдения на неделе.
При этом в список не вошли эксперты Соединенных Штатов и Великобритании, которых РФ считает предвзятыми.
ISW пишет, что манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия своих препятствий инспекциям МАГАТЭ.
Гросси еще с весны добивался визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В Госинспекции ядерного регулирования Украины заявляли, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также утверждали, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".
После обострения ситуации на ЗАЭС в августе с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как он пояснил позднее, принципиальная позиция Украины в этом вопросе заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на ЗАЭС через территорию, которую контролирует Украина.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
29 августа Гросси написал, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС уже в пути.