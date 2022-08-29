Миссия МАГАТЭ уже в пути к Запорожской АЭС – Гросси

"Этот день настал, миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи АЭС в Запорожье уже в пути", – написал Гросси.

Он подчеркнул, что агентство должно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и в Европе.

"Горд возглавить эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", – написал Гросси и опубликовал фото команды, которая едет на станцию.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Гросси еще с весны добивался визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В Госинспекции ядерного регулирования Украины заявляли, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также утверждали, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

После обострения ситуации на ЗАЭС в августе с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как он пояснил позднее, принципиальная позиция Украины в этом вопросе заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на ЗАЭС через территорию, которую контролирует Украина.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

В "Энергоатоме" заявляли также, что не могут гарантировать безопасность миссии на захваченной россиянами ЗАЭС и необходимо установить демилитаризованную зону на территории станции и вокруг нее, а также ввести миротворческий контингент ООН на станцию.

В МИД РФ 18 августа назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.