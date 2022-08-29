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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миссия МАГАТЭ уже в пути к Запорожской АЭС – Гросси

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Гросси лично возглавляет миссию
Гросси лично возглавляет миссию
Фото: EPA

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС уже в пути, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. Об этом он написал в Twitter 29 августа.

"Этот день настал, миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи АЭС в Запорожье уже в пути", – написал Гросси.

Он подчеркнул, что агентство должно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и в Европе.

"Горд возглавить эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", – написал Гросси и опубликовал фото команды, которая едет на станцию. 

Гросси еще с весны добивался визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В Госинспекции ядерного регулирования Украины заявляли, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также утверждали, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

После обострения ситуации на ЗАЭС в августе с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как он пояснил позднее, принципиальная позиция Украины в этом вопросе заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на ЗАЭС через территорию, которую контролирует Украина.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В "Энергоатоме" заявляли также, что не могут гарантировать безопасность миссии на захваченной россиянами ЗАЭС и необходимо установить демилитаризованную зону на территории станции и вокруг нее, а также ввести миротворческий контингент ООН на станцию. 

В МИД РФ 18 августа назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

25 августа из-за обстрелов возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети.

Позднее ЛЭП восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции

Теги: атомная энергетика, миссия, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, визит, Рафаэль Гросси
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