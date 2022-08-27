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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают обстреливать территорию ЗАЭС, станция работает с риском нарушения норм радиационной безопасности – "Энергоатом"

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В "Энергоатоме" подчеркнули, что украинский персонал ЗАЭС прилагает все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности
В "Энергоатоме" подчеркнули, что украинский персонал ЗАЭС прилагает все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию захваченной ими Запорожской АЭС. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба "Энергоатома".

По данным компании, за последние сутки российские военные снова обстреливали площадку ЗАЭС. Сейчас станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

"Вчера два энергоблока ЗАЭС после остановки снова были подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет. В то же время из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС. В результате периодических обстрелов повреждения получила инфраструктура станции, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"Рашисты, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС – для неразглашения ими свидетельств о преступлениях оккупантов на станции и использовании ее в качестве военной базы. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", – отметили в "Энергоатоме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В августе россияне регулярно обвиняют в обстрелах Украину, украинские власти это опровергают, подчеркивая, что обстреливают сами оккупанты. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.

Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме 26 августа в 14.04, в этот же день в 21.15 подключили второй энергоблок.

Теги: Россия, оккупация, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, энергосистема, российские оккупанты
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