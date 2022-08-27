Оккупанты продолжают обстреливать территорию ЗАЭС, станция работает с риском нарушения норм радиационной безопасности – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" подчеркнули, что украинский персонал ЗАЭС прилагает все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности Фото: depositphotos.com

По данным компании, за последние сутки российские военные снова обстреливали площадку ЗАЭС. Сейчас станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

"Вчера два энергоблока ЗАЭС после остановки снова были подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет. В то же время из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС. В результате периодических обстрелов повреждения получила инфраструктура станции, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"Рашисты, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС – для неразглашения ими свидетельств о преступлениях оккупантов на станции и использовании ее в качестве военной базы. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", – отметили в "Энергоатоме".

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