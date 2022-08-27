МАГАТЭ сформировало состав миссии на Запорожскую АЭС – The New York Times

По данным NYT, на ЗАЭС отправятся 14 специалистов Фото: depositphotos.com

В список команды, с которым ознакомилась NYT, вошли 14 специалистов. Помимо главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в составе миссии еще 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран".

По данным NYT, в команде нет представителей ни США, ни Великобритании, ни какой-либо другой страны, оказывающей Украине военную помощь.

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11 августа Гросси выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

По данным Bloomberg, МАГАТЭ готовится отправить на ЗАЭС группу с особыми полномочиями, которая должна приехать на станцию до 5 сентября.

25 августа советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю.