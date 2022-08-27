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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАГАТЭ сформировало состав миссии на Запорожскую АЭС – The New York Times

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По данным NYT, на ЗАЭС отправятся 14 специалистов
По данным NYT, на ЗАЭС отправятся 14 специалистов
Фото: depositphotos.com

Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии, которая должна посетить захваченную российскими оккупантами Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 27 августа сообщает The New York Times.

В список команды, с которым ознакомилась NYT, вошли 14 специалистов. Помимо главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в составе миссии еще 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран".

По данным NYT, в команде нет представителей ни США, ни Великобритании, ни какой-либо другой страны, оказывающей Украине военную помощь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 августа Гросси выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

По данным Bloomberg, МАГАТЭ готовится отправить на ЗАЭС группу с особыми полномочиями, которая должна приехать на станцию до 5 сентября.

25 августа советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В августе россияне регулярно обвиняют в обстрелах Украину, украинские власти это опровергают, подчеркивая, что обстреливают сами оккупанты. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.

Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме 26 августа в 14.04, в этот же день в 21.15 подключили второй энергоблок.

Теги: Украина, оккупация, АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция
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